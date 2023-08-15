Челябинских перевозчиков оштрафовали за неработающие кондиционеры

Челябинских перевозчиков оштрафовали на более чем 643 тысячи рублей по итогам проверок, проведенных в июле.

Как сообщил "Организатор перевозок Челябинской области", было проверено 337 автобусов.

Чаще всего перевозчиков штрафовали за отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда, неработающие системы кондиционирования, нарушение тарифа на перевозку пассажиров внутри населённого пункта по межмуниципальным маршрутам, нерабочие терминалы безналичной оплаты.