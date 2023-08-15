Генпрокурор поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане после взрыва

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане после ЧП в Махачкале.

Как сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры, будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений.

Между тем, источник Shot сообщает, что предварительная мощность взрыва в Махачкале оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. По данным телеграм-канала, в автосервисе, где начался пожар, хранилось около 100 тонн взрывоопасной селитры. Она же взорвалась в порту Бейрута в 2020 году.

Сильный пожар на АЗС в Махачкале произошел поздно вечером 14 августа, его тушили 260 человек. Возгорание было локализовано на площади 600 кв. м, открытое горение потушено. Причиной пожара стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС. По неподтвержденным данным, пожар мог начаться в автосервисе, соседствовавшем с заправкой.

Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале возросло до 35. Пострадавших уже более сотни. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.