Дмитрий Шишкин с Урала открывает магазины Putin Team в Китае и ОАЭ

Магазины с одеждой Putin Team от уральского дизайнера Дмитрия Шишкина откроются в Китае, Индии и ОАЭ. Об этом рассказал сам создатель бренда в ходе форума "Армия-2023".

Как передает его слова ТАСС, до конца следующего года в российских городах миллионниках уже открывается 33 магазина. Следующим шагом будет выход на зарубежный рынок в конце 2024 года, а после расширение до Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Шишкин рассказал, что бренд пользует популярностью и зарубежный покупателей, которых, порой, даже больше, чем российских. Особенно это видно на интернет-площадках.

"Бренд имеет яркое название, а президент России входит в число самых популярных мировых лидеров в странах Азии и Ближнего Востока. Уверены, что спрос на продукцию будет высоким", - отметил дизайнер.

Он также рассказал, что компания сейчас занимается производством патриотической коллекции для участников СВО. Как его назвал сам Шишкин - "патриотический мерч для того, чтобы поддержать ребят". Это повседневная одежда, такая как: футболки, поло, кепки, непромокаемая одежда и так далее.