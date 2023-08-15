За год число вакансий в сфере строительства выросло почти в два с половиной раза

Число вакансий в сфере строительства на сервисе "Авито Работа" выросло в 2,4 раза, сообщили в пресс-службе компании. Сравнение проводили с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми востребованными мастерами на рынке являются сейчас монтажники и штукатуры – прирост числа вакансий по этим специализациям составляет 3,1 раза. Вакансий сварщиков и отделочников стало больше в 2,8 раза, бригадиров ищут в 2,7 раза больше.

Больше всего к августу 2022 года выросли зарплаты бригадиров (более 93 тыс. руб.) и крановщиков (83 тыс. руб.) – им предлагают в среднем на 30% больше, чем в августе 2022 года.

Больше всего строителей требуется в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге.