В Чайковском на мясокомбинате произошла утечка аммиака. Есть пострадавшие

В Чайковском на мясокомбинате Агрофирма "Мясо" произошла утечка аммиака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел в 10.20 по местному времени, в производственном помещении. Выхода аммиака за пределы помещения не допущено.

Привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 39 человек личного состава и 12 единиц техники. К месту происшествия привлекались силы от МЧС России привлекался 21 человек личного состава и шесть единиц техники. Из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек.

В МЧС также сообщили, что есть пострадавшие. В краевом минздраве сообщили, что в больницу были доставлены трое мужчин, одного отправили на амбулаторное лечение, двое других были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На предприятии взяли пробы воздуха. За пределами мясожирового цеха ПДК не превышено. Угрозы для здоровья и жизни населения нет.

Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.