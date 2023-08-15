Правительство готово предоставить школам карт-бланш на введение дистанта

Для образовательных организаций разработаны правил применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Проект постановления Правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ дает право школам самим определять соотношение объема дистанта к живому обучению (п 12, д). А вузам - принимать экзамены дистанционно по биометрии (п. 13), правда, по желанию.

Общественное движение "Родители Москвы" призывает писать президенту, премьеру и министру просвещения, прикладывая свое открытое письмо. Оно отмечает, что принятие этого постановления лишит родителей права выбора способа обучения детей и фактически узаконит возможность школ организовать обучение на 100% с использованием "дистанта" с 1 класса без возможности отказа.

"Данный проект нормативного акта никак не ограничивает образовательные организации в отношении условий применения электронного обучения и дистанционных технологий... фактически ликвидирует понятия конфиденциальности в отношении персональных данных и невмешательства в частную жизнь обучающихся, находящихся на дистанционном обучении, и их семей", - говорится в обращении.

Власти постоянно заявляют, что курс на цифровизацию образования будет продолжен. Никакого общественного обсуждения не ведется. Не опубликовано даже отчета о результатах эксперимента по внедрению в школах цифровой образовательной среды, что Минпросвещения было обязано сделать до 1 марта. При этом почти 75% родителей недовольны цифровыми платформами для школ.

В 2021 году министр цифрового развития РФ Максут Шадаев прямо сказал, что у государства нет денег на качественное образование, особенно на селе, поэтому его заменяют "цифрой".