В Минске заявили, что Запад готовится к прямому военному столкновению

Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем представляется весьма очевидной, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он отметил, что на Западе ведутся интенсивные военные приготовления, в это вкладываются огромные деньги.

"Надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружие и раздутую армию просто так никто не будет", - цитирует Хренина ТАСС.

Ранее обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис заявил, что в НАТО подготовили секретный план на случай военного столкновения с Россией. Он привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который 10 мая заявил о том, что странам альянса в любой момент нужно быть готовыми к конфликту.