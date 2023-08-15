В Крыму разработали проект о наказании за публикацию сведений о военных объектов

В Государственном Совете Республики Крым разработали законодательную инициативу по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которой предусматривается наложение крупных штрафов и других санкций за публикацию сведений о военных объектах. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Он отметил, что необходимо пресекать любые действия, которые потенциально могут работать на врага. Это не только расположение военных объектов, но и фото и видео работы систем ПВО и прочие действия. Он согласен с предложением главы Республики Крым Сергея Аксенова по поводу ужесточения наказания за публикацию подобных материалов.

"Такие действия, в своем подавляющем большинстве глупые и необдуманные, создают трудности для наших солдат, повышают риски повторения и ужесточения атак ВСУ на полуостров. Более того, благодаря активности таких горе-блогеров на территории бывшей Украины лепят псевдо-перемоги", - написал Константинов.

Ранее инициатива была поддержана законодательными органами регионов. Ее также одобрил Комитет Госдумы по обороне.