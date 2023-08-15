Таиланд приглашен на саммит БРИКС

15 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Таиланд приглашен на саммит БРИКС

Таиланд получил приглашение поучаствовать в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в ЮАР.

Таиланд находится в процессе рассмотрения приглашения, чтобы принять участие в дискуссиях в формате БРИКС Outreach и саммите БРИКС+, сообщил ТАСС дипломатический источник в МИД Таиланда.

Напомним, ранее стало известно, какие туристические направления жители России выбрали для летнего отпуска. Эксперты сервиса "Яндекс Путешествия" изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов. 81% пользователей остались в стране, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились 8 и 11% соответственно. Среди зарубежных направлений лидирует Таиланд, доля которого среди других выросла в 2,7 раза по сравнению с летом 2022 года. Также вырос спрос на поездки в Азербайджан (в 2,5 раза) и Казахстан (в 1,4 раза). Наиболее популярными странами среди россиян за границей стали Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, КНР, Таиланд, ОАЭ и Белоруссия.

Теги: Йоханнесбург, ЮАР, БРИКС, Тайланд, саммит


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети