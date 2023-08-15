Таиланд приглашен на саммит БРИКС

Таиланд получил приглашение поучаствовать в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в ЮАР.

Таиланд находится в процессе рассмотрения приглашения, чтобы принять участие в дискуссиях в формате БРИКС Outreach и саммите БРИКС+, сообщил ТАСС дипломатический источник в МИД Таиланда.

Напомним, ранее стало известно, какие туристические направления жители России выбрали для летнего отпуска. Эксперты сервиса "Яндекс Путешествия" изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов. 81% пользователей остались в стране, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились 8 и 11% соответственно. Среди зарубежных направлений лидирует Таиланд, доля которого среди других выросла в 2,7 раза по сравнению с летом 2022 года. Также вырос спрос на поездки в Азербайджан (в 2,5 раза) и Казахстан (в 1,4 раза). Наиболее популярными странами среди россиян за границей стали Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, КНР, Таиланд, ОАЭ и Белоруссия.