15 Августа 2023
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Фото: депутат Максим Иванов / t.me/maksim_ivanon

В центре Екатеринбурга до конца августа запретят продавать алкоголь

На время проведения Международного фестиваля университетского спорта и Дня города в центре Екатеринбурга запретят продавать алкогольную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 08.00 до 23.00 с 19 по 30 августа 2023 года в границах улиц:

  • Челюскинцев;
  • Братьев Быковых;
  • Испанских рабочих;
  • Мельковской;
  • переулка Красного;
  • улиц Николая Никонова;
  • Царской;
  • Дзержинского;
  • Горького;
  • проспекта Ленина;
  • набережной Рабочей молодежи.

Помимо этого, с 21 по 28 августа с 08.00 до 23.00 продажа спиртного будет запрещена на проспекте Академика Сахарова (от здания № 41 по проспекту Академика Сахарова до улицы Чкалова), а также в зданиях по адресам: улица Чкалова, 258 и улица Кольцевая, 39.

Безалкогольные территории можно увидеть на карте.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет с 19 по 31 августа 2023 года. По городу уже начали ходить автобусы и трамваи в цветах фестиваля. Стоимость билета на любое из соревнований начинается с 80 рублей.

Теги: алкоголь, Екатеринбург, 300-летие, День города


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