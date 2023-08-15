В центре Екатеринбурга до конца августа запретят продавать алкоголь
На время проведения Международного фестиваля университетского спорта и Дня города в центре Екатеринбурга запретят продавать алкогольную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение будет действовать с 08.00 до 23.00 с 19 по 30 августа 2023 года в границах улиц:
- Челюскинцев;
- Братьев Быковых;
- Испанских рабочих;
- Мельковской;
- переулка Красного;
- улиц Николая Никонова;
- Царской;
- Дзержинского;
- Горького;
- проспекта Ленина;
- набережной Рабочей молодежи.
Помимо этого, с 21 по 28 августа с 08.00 до 23.00 продажа спиртного будет запрещена на проспекте Академика Сахарова (от здания № 41 по проспекту Академика Сахарова до улицы Чкалова), а также в зданиях по адресам: улица Чкалова, 258 и улица Кольцевая, 39.
Безалкогольные территории можно увидеть на карте.
Напомним, Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет с 19 по 31 августа 2023 года. По городу уже начали ходить автобусы и трамваи в цветах фестиваля. Стоимость билета на любое из соревнований начинается с 80 рублей.