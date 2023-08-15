В центре Екатеринбурга до конца августа запретят продавать алкоголь

На время проведения Международного фестиваля университетского спорта и Дня города в центре Екатеринбурга запретят продавать алкогольную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 08.00 до 23.00 с 19 по 30 августа 2023 года в границах улиц:

Челюскинцев;

Братьев Быковых;

Испанских рабочих;

Мельковской;

переулка Красного;

улиц Николая Никонова;

Царской;

Дзержинского;

Горького;

проспекта Ленина;

набережной Рабочей молодежи.

Помимо этого, с 21 по 28 августа с 08.00 до 23.00 продажа спиртного будет запрещена на проспекте Академика Сахарова (от здания № 41 по проспекту Академика Сахарова до улицы Чкалова), а также в зданиях по адресам: улица Чкалова, 258 и улица Кольцевая, 39.

Безалкогольные территории можно увидеть на карте.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет с 19 по 31 августа 2023 года. По городу уже начали ходить автобусы и трамваи в цветах фестиваля. Стоимость билета на любое из соревнований начинается с 80 рублей.