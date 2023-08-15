Латвийская Церковь встала на путь раскола?

13 августа в Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) произошло событие, которое указывает, что события там развиваются по украинскому сценарию - с сильным давлением местного политического режима и постепенным тяготением Церкви к расколу.

Напомним, в сентябре 2022 года в Латвии был принят закон об отделении ЛПЦ от материнской РПЦ. Режим грубо вмешался в церковную жизнь под предлогом "влияния Москвы" и защиты от этого местных православных христиан. Ранее было разрешено становиться священнослужителями только гражданам Латвии, не менее 10 лет проживших в республике. В целом над Церковью установлен плотный контроль. Синод ЛПЦ все это покорно принял. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл недавно назвал "лжеавтокефалией" провозглашение независимой ЛПЦ местным режимом.

Однако на днях в Риге состоялось рукоположение во епископа архимандрита Иоанна (Липшанса). До прошлого года он был рядовым священником одного из рижских храмов. Этой весной его постригли в монашество, поставили архимандритом и ввели в состав Синода ЛПЦ. По данным местных источников, его епископство было заранее согласовано с правительством Латвии.

При этом, согласно уставу РПЦ, архиереи самоуправляемых церквей, в том числе ЛПЦ, избираются Синодом из кандидатов, утвержденных патриархом Московским и Священным Синодом РПЦ. Иным словами, архиерейская хиротония архимандрита Иоанна является самочинной и нарушающей устав РПЦ.

Однако на сайте ЛПЦ дана восторженная оценка этому событию, которое названо "торжеством ЛПЦ" с явным националистическим уклоном. Это будто бы "давно назревшая необходимость иметь для духовного окормления латышской православной паствы Епископа, латыша по национальности".

"80 лет Рига не знала таких событий, несколько поколений верующих не видели такого торжества. Последний раз архиерейская хиротония в Риге была совершенна в 1943 году [во время немецко-фашистской оккупации, - прим. Накануне.RU], когда был рукоположен Преосвященный Епископ Иоанн (Гарклавс)... Новый архипастырь Иоанн (Липшанс) стал первым в новейшее время Архипастырем латышом", - говорится в сообщении пресс-службы ЛПЦ.

Православный исследовательский центр "Хризма" пишет, что священноначалие ЛПЦ проигнорировало призыв патриарха Кирилла на Архиерейском совещании 19 июля 2023 года к сохранению церковного единства.

"При поддержке властей местная иерархия предпочитает руководствоваться политической целесообразностью в ущерб общецерковному единству", - считает центр.

Собор ЛПЦ, состоявшийся в Риге 20 октября 2022 года, принял поправки в Устав ЛПЦ и обратился к патриарху Кириллу "с глубоким прошением о разрешении возникших непреодолимых сложностей" - предоставить автокефалию, как требует рижский политический режим. Священный Синод РПЦ постановил рассмотреть эту просьбу на заседании Архиерейского Собора РПЦ. Когда он состоится, неизвестно. Прибытию многих иерархов мешает политическая обстановка.