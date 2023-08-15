15 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Центральный банк Китая снизил ключевую ставку до рекордных 2,5%

Центральный банк Китая максимально смягчил денежно-кредитную политику. Впервые с 2020 года ключевая процентная ставка снижена сразу на 15 б.п. – до 2,5%. Это второе снижение ставки с июня.

Таким образом власти КНР пытаются бороться с замедлением экономики и падением внутреннего спроса. Спад наблюдается в финансовом секторе, производственном, потребительские расходы также сокращаются.

Bloomberg отмечает, что китайский регулятор снизил ставку ниже прогнозов. А впереди еще публикация пессимистических данных об экономической активности за июль, свидетельствующих о снижении роста потребительских расходов, промышленного производства и инвестиций и росте безработицы.

Снижение ставки подстегнуло государственные облигации и повлияло на обменный курс. Доходность 10-летних облигаций Китая упала на семь базисных пунктов до 2,56%, самого низкого уровня с 2020 года. Юань во вторник ослаб, упав на 0,23% до 7,2744 за доллар.

Теги: ценральный банк, китай, ключевая ставка


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