В Челябинске общественники обратились в УФАС из-за рекламы мухоморов на автомобиле

В Челябинске активисты Народного фронта обратились в УФАС из-за рекламы психоактивного вещества, которая располагается на автомобиле.

Как сообщили Накануне.RU в Народном фронте, к ним стали поступать жалобы от жителей Челябинска на рекламу. На автомобиле указан номер телефона, а также, что товар легализован.

Общественники считают, что такая пропаганда мусцимола не является нормой для общества. Они просят УФАС дать правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов. также они просят прокуратуру проверить такой вид коммерческой деятельности на предмет законности.