В Турции задержали важного фигуранта дела об убийстве посла Карлова

Турецкие СМИ сообщили о задержании в ходе операции в Стамбуле "важного фигуранта" в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова.

Как сообщают Hürriyet и CNNTürk, задержана жена куратора убийцы российского дипломата. По версии следствия, убийцу посла курировал Шахин Согют, работавший в Управлении по информационным технологиям и связи Турции.

Газета Sabah сообщает, что подозреваемая ранее отбывала 9-летний срок за "участие в вооруженной террористической организации". Утверждается, что задержанная является членом запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО), пишет РИА Новости.

Посла РФ в Турции убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

В апреле 2018 года турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла. В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата было организовано организацией Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года.

В 2021 году суд в Анкаре приговорил в пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве Карлова. Суд считает всех обвиняемых участниками организации FETO. Сам основатель движения Гюлен находится в США.