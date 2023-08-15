Для Крыма курортный сбор будет неактуальным вопросом до конца СВО - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов называл вопрос введения курортного сбора в регионе "неактуальным", пока специальная военная операция не завершится.

"До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален. Более того, необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введен ранее. Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что власти полуострова собираются по итогам этого курортного сезона проанализировать ситуацию и, возможно, ввести дополнительные меры поддержки отельеров.

Транспортная доступность Крыма в этом году оказалась минимальной, также у туристов возникают вопросы к безопасности отдыха.

Накануне российские регионы получили право вводить курортный сбор. Эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора начался в России в 2018 году. Право на это получили власти Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, а также Крыма. Но Крым отказался, посчитав это несвоевременным.