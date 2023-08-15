В Челябинской области учредитель ритуальной организации получил срок в колонии за покушение на конкурента

В Озерске Челябинской области учредителя ритуального агентства "Гарант-М" приговорили к 8 годам в колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей за попытку причинить тяжкий вред здоровью работнику конкурирующей фирмы, сообщи ли Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый обратился к знакомому с просьбой за вознаграждение в 100 тыс. рублей причинить огнестрельное ранение в ногу работнику конкурирующей фирмы. Для этого он передал исполнителю ружье и патроны, однако тот обратился в правоохранительные органы.

В ходе обысков у обвиняемого было изъято 15 патронов к огнестрельному оружию.

В апелляционных жалобах осужденный и его защитник просили приговор отменить, направить дело на новое судебное рассмотрение, настаивали на невиновности и указывали на провокацию со стороны сотрудников правоохранительных органов. Челябинский областной суд оставил приговор без изменения.