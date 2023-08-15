Вице-мэр Перми Грибанов стал советником главы города

Из-за окончания контракта 16 августа Алексей Грибанов завершает свою работу в должности заместителя главы администрации города. С 17 августа он переходит на должность советника главы города.

Исполнять обязанности заместителя главы администрации города будет начальник департамента социальной политики Юлия Овсянникова.

В разные годы Грибанов дважды был заместителем главы администрации по социальным вопросам, работал депутатом, председателем комитета гордумы по социальной политике. В должности вице-мэра курировал вопросы подготовки к 300-летию, сферы образования, культуры и спорта, сообщает администрация Перми.