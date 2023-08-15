15 Августа 2023
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Фото: AFP/MARINE RESCUE SERVICE OF RUSSIA/GETTY IMAGES

Фигурантов дела о разливе топлива в Норильске освободили по сроку давности

Фигурантов громкого дела о разливе дизельного топлива в Норильске освободили по сроку давности.

Напомним, четверо сотрудников ТЭЦ-3, в том числе ее директор, обвинялись по статье о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Суд освободил их в связи с истечением срока давности.

По второй статье - 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) - фигурантам назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. "Директору Смирнову П.С., главному инженеру Степанову А.Ю. - на срок 1 год 6 месяцев, заместителю главного инженера по эксплуатации Кузнецову Ю.И. - на срок 1 год, начальнику котлотурбинного цеха Старостину В.В. - на срок 1 год 3 месяца", -говорится в телеграм-канале пресс-службы судов Красноярского края.

Напомним, в мае 2020 года резервуар на территории ТЭЦ-3 дал течь, в воду и почву вытекли 20 тысяч тонн дизельного топлива.В результате аварии нефтепродукты попали в озеро Пясино и реку Пясина, которая является одной из важнейших водных артерий Таймыра.

В марте 2021 года Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента. Правительство Красноярского края и "дочка" "Норникеля" подписали соглашение о сотрудничестве, оно касается возмещения вреда, нанесенного объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов.

Теги: норильск, разлив топлива, фигуранты


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