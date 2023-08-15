15 Августа 2023
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Фото: avo.ru

1125 человек из малоимущих многодетных семей Владимирской области получили выплату к новому учебному году

Законом «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» малоимущим многодетным семьям региона предусмотрена ежегодная денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для детей, учащихся в общеобразовательных организациях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, размер этой выплаты составляет 2264 рубля. Она производится 1 раз в год на каждого учащегося. В июле выплату к новому учебному году получили 1125 человек на 2,5 млн рублей, сообщает региональное Министерство социальной защиты населения.

набор в школу(2023)|Фото: avo.ru

В июле – августе это ведомство совместно с учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения с привлечением бизнес-структур проводит областную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Её цель – приобрести для детей из малообеспеченных, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также детей участников СВО рюкзаки и школьно-письменные принадлежностями для подготовки к 2023-2024 учебному году. Планируется охватить акцией не менее 6 тыс. детей региона.

набор в школу(2023)|Фото: avo.ru

Присоединиться к ней и сделать доброе дело может каждый. Новые школьно-письменные принадлежности можно принести в ближайшие комплексные центры социального обслуживания населения или социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» завершится в День Знаний – 1 сентября 2023 года.

Теги: малоимущие многодетные семьи, выплаты к учебномуу году, школьная форма,


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