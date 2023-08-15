Экс-главу свердловского СКР повысили до представителя президента в местной коллегии судей

Представителем президента в квалификационной коллегии судей Свердловской области назначен Михаил Богинский. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

"Назначить представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Свердловской области Богинского Михаила Васильевича", - говорится в документе.

Напомним, что 2018 по 2023 годы Богинский руководил Следственным комитетом России по Свердловской области, однако ушел в отставку в марте этого года. После этого он был принят на должность главного федерального инспектора.

Михаил Богинский родился в 1969 году в Казани. Окончил Казанский государственный университет, с 1992 по 2007 годы работал в органах прокуратуры Казани и республики Татарстан. С 2007 по 2011 годы руководил Следственным комитетом при прокуратуре РФ по Тюменской области, а с 2011 по 2018 годы возглавлял СКР по Тюменской области.