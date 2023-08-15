Рублю нет дела до ЦБ и ключевой ставки - он продолжает падать

Увеличение ставки рефинансирования с 8,5% до 12% не оказало на курс рубля никакого влияния в первой половине дня во вторник, 15 августа.

Новости из ЦБ никак не отразились на торгах, национальная валюта после вчерашнего укрепления (как раз на фоне новостей о предстоящем повышении ключевой ставки) сегодня снова перешел к снижению и сейчас доллар торгуется дороже 98 руб., евро – дороже 107 руб., юань – по 13,4 руб.

Примечательно, что особого эффекта для курса нацвалюты от увеличения ключевой ставки не ожидают ни в самом ЦБ (по крайней мере, представители регулятора неоднократно говорили, что не могут через ставку влиять на курс), ни аналитики на рынке.

Напомним, накануне глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что большинству россиян "наплевать" на курс доллара к рублю. По его словам, республика Чувашия, которую он представляет, "живет полноценной жизнью": предприятия загружены, наращивают объемы производства, жители получают зарплату, "на их лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 руб.".