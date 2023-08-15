15 Августа 2023
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Фото: Администрация Сургута

Депутат Госдумы пожаловался на пробелы в законах при выплатах за смерть добровольцев на СВО

Несмотря на поправки в закон, согласно которым добровольцы на СВО также имеют право на получение страховых выплат, их семьи до сих пор сталкиваются с финансовыми трудностями. По словам депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова, виной тому серьезный пробел в законодательстве. Он был выявлен только после того, как появилась необходимость выплатить семье из Екатеринбурга компенсацию за гибель бойца.

"Дочь погибшего военнослужащего обратилась ко мне с просьбой восстановить справедливость. Больше года семья не может получить компенсацию за гибель своего отца – добровольца, ушедшего на СВО еще в июне 2022 года. Обратился в военную прокуратуру южного военного округа. Разобрались. Единовременную выплату и пособие семья получила. А вот по выплате страховки возникли проблемы", - рассказал Иванов в своих соцсетях.

Как пояснил депутат, из трех категорий участников СВО - мобилизованные, контрактники и добровольцы - только у последних возникают проблемы со страхованием. Как оказалось, на практике этот механизм еще не отработан.

"Плохо то, что до сих пор на уровне Правительства не приняты подзаконные акты, в которых прописан механизм выплаты этой страховки. То есть выплатить должны, но как – не знаем. Доведу информацию до сведения коллег в Госдуме, а также до нашей партийной рабочей группы по СВО", - добавил Иванов.

Напомним, что вчера был установлен новый рекорд по сроку невыплаты участнику СВО компенсации за ранение. Ранение боец получил еще осенью, в ноябре пролечился в госпитале, где соответствующая справка пылилась более полугода. За это время военнослужащего успели за это время уволить в запас, исключить из списков личного состава.

Как и прежде, после обращения депутата в военную прокуратуру, справка сразу же нашлась а выплата была произведена.

Теги: Госдума, Иванов, доброволец, СВО, выплата, законодательство


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