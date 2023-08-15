В Челябинской области город остался без воды из-за аварии

В Челябинской области центральная часть города Троицка осталась без воды из-за аварии ситуации на сетях водоснабжения.

"Из-за скачка напряжения на очистных сооружениях водозабора в ночь с 14 на 15 августа случился гидравлический удар в системе водоснабжения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Известно о 12 авариях на сетях водоснабжения, включая магистральные водоводы. Сейчас идут ремонтные работы, привлекаются дополнительные бригады. Аварии планируется устранить в течение дня и после этого частично восстановить водоснабжение.

По предварительным данным, без воды остались 355 многоквартирных домов и 26,5 тысяч человек. Для жителей будет организован подвоз воды.

Глава города Александр Виноградов поручил создать комиссию, которая установит причины произошедшего.