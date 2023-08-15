Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан

Военный ресурс Украины почти исчерпан, это показывают предварительные итоги боевых действий, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира.

"По сути происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса", - приводит слова Шойгу РИА Новости.

Министр также заявил, что техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Украине западную технику. "Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет", - сказал он.

Накануне Шойгу заявил, что широко разрекламированная техника Запада в боевых условиях оказалась далеко не безупречной. Он добавил, что в этом можно убедиться на экспозиции трофейной техники в рамках выставки "Армия-2023".