15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале выросло до 35

Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале возросло до 35, передают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее Минздрав России подтвердил гибель 33 человек и госпитализацию 80. Состояние 11 пострадавших оценивается как тяжелое. Всего же пострадавших уже более сотни.

Ранее МЧС России открыло "горячую линию" в связи со взрывом, по которой в круглосуточном режиме можно получить психологическую помощь и информационную поддержку. Номер "горячей линии": 8 (8722) 39 99 99.

Сильный пожар произошел поздно вечером 14 августа, его тушили 260 человек. Он был локализован на площади 600 кв. м, открытое горение потушено. Причиной пожара стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС. По неподтвержденным данным, пожар мог начаться в автосервисе, соседствовавшем с заправкой.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике. Семьям погибших выплатят материальную помощь в размере 1 млн руб., также будут выплаты пострадавшим.

Пожар на АЗС в Махачкале(2023)|Фото: МЧС

Теги: азс, махачкала, погибшие, пострадавшие


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