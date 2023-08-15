ЦБ резко поднял ключевую ставку до 12%

На внеочередном заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка была поднята сразу на 3,5% - до 12% годовых.

До этого ставку на 1% подняли 21 июля.

"Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности", — говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ отмечают рост инфляции. На 7 августа годовая инфляция ускорилась до 4,4%

"При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", — отметили в ЦБ.

Как полагают аналитики, главным фактором внеочередного повышения курса стала волатильность рубля. В ЦБ полагают, что у слабого рубля несколько причин: "Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания".

Между тем, повышение ставки открыто критикуют уже и российские губернаторы. Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что на фоне падения рубля и роста цен введение обязательного возврата валютной выручки экспортерами (мера действовала в прошлом году и укрепила рубль до 60 за доллар) было бы лучше увеличения размера ставки.

"Первое затрагивает личные интересы нескольких десятков крупных экспортов, второе — интересы миллионов предприятий и десятков миллионов граждан, плюс бьет по росту экономики и строительства. ЦБ поднимет ставку, так как за рост экономики, стройку, цены на товары и благосостояние граждан он не отвечает. Стране нужен Госбанк", — заявил Вадим Шумков.

А экономисты уверяют, что Центробанк сам и спровоцировал обвал рубля, такого мнения придерживается Михаил Делягин:

"Для либералов, которые обслуживают интересы финансовых спекулянтов против народа своих стран, стоит задача — как придушить обрабатывающую промышленность так, чтобы она не предъявляла соответствующего инвестиционного спроса и не создавала угрозы финансовым спекуляциям. Простейшее решение — повышение процентной ставки Банка России, желательно резко. Но для того, чтобы повысить процентную ставку, ЦБ нужно было создать инфляционную панику и ослабить рубль".

По его словам, разговоры о том, что россияне зарабатывают в рублях, поэтому курс доллара для них неважен, не выдерживают никакой критики.

"Разговор о том, что вы зарабатываете в рублях — это способ умолчать о том, что потребляете вы в значительной степени в долларах, потому что в конечном итоге многое привязано к доллару, даже если вы дальше аптеки никуда не ходите, потому что критически значимая часть лекарств по-прежнему импортная. Эта доля снижается, да, это хорошо, этим надо хвастаться и гордиться, но она всё равно ещё достаточно высока", — считает он.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится 15 сентября.