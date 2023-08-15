В Югре следователи назвали возможную причину пожара на месторождении

В Югре началось расследование обстоятельств взрыва на Талинском месторождении.

По предварительным данным следствия, 14 августа на участке месторождения, расположенном на 80 км дороги Нягань – Талинка произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось. Это случилось из-за нарушения правил безопасности при ремонте с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой

Один работник организации скончался на месте происшествия, несколько пострадавших госпитализированы. На объекте уничтожен гибкий насосный компрессор трубы, желобная емкость и насосная установка. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека", сообщает югорское окружное управление СКР.