В Краснодарском крае разбился учебно-боевой самолет Л-39

В Краснодарском крае разбился учебный военный самолет Л-39. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Воздушное судно упало в черте аэродрома во время захода на посадку. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

В ведомстве заявили, что один из членов экипажа погиб. Разрушений и пострадавших на земле нет.

12 августа двухместный самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. По данным Минобороны, это случилось при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.