15 Августа 2023
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Фото: РМК

В Екатеринбурге впервые пройдет Чемпионат России по BMX-фристайлу

Екатеринбург готовится принять первый в истории города Чемпионат России по BMX-фристайлу. Соревнования пройдут 18 и 19 августа на площадке крупнейшего скейт-парка КРК "Уралец".

В дни празднования 300-летия Екатеринбурга впервые в истории Федерации велосипедного спорта России самые сильные спортсмены страны сразятся за звание чемпионов в дисциплине BMX-фристайл ПАРК. Гостей ждут выступления известных спортсменов. Среди них: участник олимпийских игр, мастер спорта международного класса Ирек Ризаев, победитель Спартакиады молодежи России и первенства страны в дисциплине BMX-фристайл-парк Анар Алиев, а также призер Кубка страны по BMX-фристайлу Арсений Любишкин.

Чемпионат России по BMX-фристайлу(2023)|Фото: РМК

Чемпионат России по BMX-фристайлу(2023)|Фото: РМК

Проведение соревнований по экстремальным видам спорта стало возможным благодаря появлению в Екатеринбурге современной площадки. С начала сезона этот контест стал уже четвертым по счету, а в День города скейт-парк RCC Extreme примет крупный всероссийский фестиваль экстрима и уникальный международный баттл с участием уральских райдеров и спортсменов из Франции, Греции и Казахстана.

Чемпионат России по BMX-фристайлу(2023)|Фото: РМК

Напомним, вечером гостей ждет шоу-программа с участием лучших битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров. В финале праздника выступят его хедлайнеры – NILETTO и Клава Кока. Вход на фестиваль – свободный.

Всероссийские соревнования по BMX-фристайлу в скейт-парке RCC Extreme в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, чемпионат России, BMX-фристайл, соревнования


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