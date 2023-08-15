Проезд в челябинских маршрутках подорожает до 33 рублей

В Челябинске вырастет стоимость проезда в маршрутных такси с 28 до 33 рублей. От перевозчиков поступили уведомления о повышении тарифов, сообщили Накануне.RU в региональном миндортрансе.

Стоимость проезда на большинстве маршрутов увеличится в период до 15 сентября.

Перевозчики объяснили повышение тарифа ростом цен на ГСМ, техническое обслуживание автотранспортных средств, индексацией заработных плат, ростом затрат на страхование, увеличением процентных ставок по кредитам.