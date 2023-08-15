15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский суд поставил точку в истории матери, отказавшейся лечить дочь с диабетом

Свердловский областной суд поставил финальную точку в истории жительницы Екатеринбурга, которая отказалась лечить свою 11-летнюю дочь от диабета. Девочка нуждалась в обязательной пожизненной заместительной терапии препаратами инсулина, и, не получив их, скончалась вскоре после прекращения лечения.

Напомним, с 28 октября до 17 ноября 2021 года осужденная игнорировала рекомендации врача-эндокринолога по лечению своей дочери. Специалист заявил о необходимости скорректировать режим и дозы введения малолетней сахароснижающих препаратов, однако мать девочки не стала получать направление, не сдала анализ мочи дочери, а позже и вовсе самостоятельно решила прекратить введение дочери необходимых препаратов, в результате чего та скончалась.

При ухудшении состояния здоровья ребенка ввиду прекращения инсулинотерапии мать не приняла мер для стабилизации ее состояния, не обратилась за квалифицированной медицинской помощью, в связи с чем малолетняя и скончалась дома от имевшегося у нее заболевания. Гособвинение запросило для местной жительницы 1 год колонии-поселения. Вину свою подсудимая так и не признала.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор был обжалован стороной защиты и опротестован прокурором, после чего рассмотрение перешло в Свердловский областной суд, однако и тот не встал на сторону горе-матери.

Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения дела оставил приговор без изменений по существу.

Теги: диабет, лечение, суд, мать, дочь


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