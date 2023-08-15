В Челябинске осудят сожителей за покушение на убийство младенца, которого нашли в мусорном контейнере

В Челябинске будут судить сожителей за попытку убийства новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, младенца обнаружили утром 26 мая в контейнере во дворе дома. Младенца госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции опросили жильцов и очевидцев, и установили родителей ребенка, не имеющих определенного места жительства.

По версии следствия, пьяная женщина на 29-31 неделе беременности родила ребенка с экстремально низкой массой тела, который во время родов упал на бетонный пол в неотапливаемом помещении. Она позвала сожителя, которому велела отнести ребенка на контейнерную площадку. Мужчина поместил младенца в полимерный пакет и оставил его в мусорном баке.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство ребенка, а его сожительницу – в покушении на убийство, подстрекательстве к совершению убийства и оставлении в опасности.

Добавим, что для девочки, найденной в мусорном контейнере, нашли новую семью. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, но уже скоро ее заберет домой семейная пара. Она планирует удочерить девочку.