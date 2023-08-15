Спецборт МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации раненых при взрыве на АЗС

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при взрыве на АЗС. Об этом сообщает в телеграм-канале министерства.

На борту воздушного судна установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы.

По последним данным, число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30. При проведении поисково-спасательных работ найдены тела еще трех человек. 105 человек пострадало.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.