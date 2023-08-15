Во Владимирской области в рамках нацпроекта завершили ремонт на автодороге Лемешки – Оргтруд

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области отремонтирован участок автодороги местного значения Лемешки – Оргтруд протяжённостью 4 км. Подрядная организация ГУП «ДСУ-3» выполнила устройство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия, отремонтировала 11 остановочных павильонов и подходов к ним, установила бортовой камень и нанесла дорожную разметку.

Автодорога связывает село Лемешки Суздальского района и микрорайон Оргтруд города Владимира, в котором проживает свыше 5 тыс. человек. В обоих имеются объекты социальной инфраструктуры: в Лемешках расположены церковь Вознесения Господня, дом культуры и школа спортивного пейнтбола, в Оргтруде – городская больница и церковь Андрея Стратилата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, по этой автодороге проходит маршрут регулярных автобусных сообщений. Также школьные автобусы привозят в школу №47 в Оргтруде и обратно учащихся младших классов из близлежащих населённых пунктов Карякино, Давыдово и Лемешки. А ученики старших классов ездят на школьном автобусе во Владимир на занятия по профориентации в городской межшкольный учебный комбинат № 2.

Всего в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области будет отремонтировано свыше 147 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе 15,6 км автодорог в городах и муниципальных образованиях.