Правительство определило параметры эксперимента по реформе высшего образования

Правительство РФ утвердило правила проведения трехлетнего пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. С 1 сентября эксперимент стартует в шести пилотных вузах. Это Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет, Университет науки и технологий МИСИС, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет.

В рамках эксперимента бакалавриат и специалитет заменят на базовое высшее образование, а магистратуру - на специализированное. Базовое будет четыре-шесть лет, специализированное - один-три. По некоторым направлениям специализированного нет.

Выбранные вузы сами разрабатывают и утверждают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, в том числе сроки освоения. При этом сроки обучения по конкретным направлениям уже определены в постановлении, что требует дальнейшего разъяснения. Кроме того, вузы могут сами перераспределить установленные контрольные цифры приема на обучение, только квоты на целевое обучение подлежат согласованию с Минобрнауки. Также вузы сами определяют перечень вступительных испытаний, за исключением обязательного вступительного испытания по русскому языку при поступлении в вуз на первый курс.

Правительство ввело критерии эффективности процесса обучения при реализации пилотного проекта. Среди них:

• качество приема в высшие учебные заведения — средний балл вступительных испытаний;

• доля обучающихся, имеющих базовое высшее образование;

• доля победителей и призеров студенческих олимпиад и конкурсов в числе обучающихся по программам специализированного высшего образования;

• доля обучающихся, прошедших практику на профильных предприятиях работодателей;

• вовлеченность работодателей в образовательный процесс;

• уровень удовлетворенности обучающихся по результатам социологических исследований.

Ни параметры, ни операторы этих исследований пока не определены. Не установлена и степень значимости каждого критерия.

"Не понимаю, как на основе перечисленных критериев можно сделать серьезные выводы по поводу новой системы высшего образования. Или такой задачи и не стоит?" - пишет доктор технических наук профессор Евгений Белый, которого в прошлом году вынудили уволиться из УлГУ за освещение проблем высшего образования.

По итогам пилотного проекта сформируют новую национальную систему, которая будет введена во всех вузах и заменит Болонскую систему. Чем она по существу будет отличаться от "Болоньи", так и не понятно.