Правительство определило параметры эксперимента по реформе высшего образования
Правительство РФ утвердило правила проведения трехлетнего пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. С 1 сентября эксперимент стартует в шести пилотных вузах. Это Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет, Университет науки и технологий МИСИС, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет.
В рамках эксперимента бакалавриат и специалитет заменят на базовое высшее образование, а магистратуру - на специализированное. Базовое будет четыре-шесть лет, специализированное - один-три. По некоторым направлениям специализированного нет.
Выбранные вузы сами разрабатывают и утверждают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, в том числе сроки освоения. При этом сроки обучения по конкретным направлениям уже определены в постановлении, что требует дальнейшего разъяснения. Кроме того, вузы могут сами перераспределить установленные контрольные цифры приема на обучение, только квоты на целевое обучение подлежат согласованию с Минобрнауки. Также вузы сами определяют перечень вступительных испытаний, за исключением обязательного вступительного испытания по русскому языку при поступлении в вуз на первый курс.
Правительство ввело критерии эффективности процесса обучения при реализации пилотного проекта. Среди них:
• качество приема в высшие учебные заведения — средний балл вступительных испытаний;
• доля обучающихся, имеющих базовое высшее образование;
• доля победителей и призеров студенческих олимпиад и конкурсов в числе обучающихся по программам специализированного высшего образования;
• доля обучающихся, прошедших практику на профильных предприятиях работодателей;
• вовлеченность работодателей в образовательный процесс;
• уровень удовлетворенности обучающихся по результатам социологических исследований.
Ни параметры, ни операторы этих исследований пока не определены. Не установлена и степень значимости каждого критерия.
"Не понимаю, как на основе перечисленных критериев можно сделать серьезные выводы по поводу новой системы высшего образования. Или такой задачи и не стоит?" - пишет доктор технических наук профессор Евгений Белый, которого в прошлом году вынудили уволиться из УлГУ за освещение проблем высшего образования.
По итогам пилотного проекта сформируют новую национальную систему, которая будет введена во всех вузах и заменит Болонскую систему. Чем она по существу будет отличаться от "Болоньи", так и не понятно.