Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму

Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР.

"Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества. Именно в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надёжной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР", - говорится в телеграмме, которую российский президент направил в Пхеньян.

Президент России также выражает надежду на рост двустороннего сотрудничества.

"Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и благополучия", - добавил Путин в заключении.