Свердловские пожары за сутки поразили 25 гектаров леса

За последние сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась с 3 до 28 га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Только вчера на территории региона было зарегистрировано два пожара, а сегодня их количество увеличилось до пяти.

Напомним, что только 9 августа власти Свердловской области заявили о ликвидации всех лесных пожаров в регионе. До этого в июне свердловские власти уже отчитывались о ликвидации всех возгораний на территориях лесного фонда. Тогда же стало известно о долгах по зарплате перед сотрудниками Уральской базы авиационной охраны лесов. Только в августе в прокуратуре сообщили о полном погашении задолженности.