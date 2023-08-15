Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30, пострадавших теперь 105, сообщили в МЧС. При проведении поисково-спасательных работ найдены тела еще трех человек.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике. Семьям погибших выплатят материальную помощь в размере 1 млн руб., также будут выплаты пострадавшим.

Сильный пожар произошел поздно вечером 14 августа, его тушили 260 человек. Он был локализован на площади 600 кв. м, открытое горение потушено. Причиной пожара стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС. По неподтвержденным данным, пожар мог начаться в автосервисе, соседствовавшем с заправкой.