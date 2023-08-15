Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30

15 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Северо-Кавказский ФО
Фото: МЧС

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30, пострадавших теперь 105, сообщили в МЧС. При проведении поисково-спасательных работ найдены тела еще трех человек.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике. Семьям погибших выплатят материальную помощь в размере 1 млн руб., также будут выплаты пострадавшим.

Сильный пожар произошел поздно вечером 14 августа, его тушили 260 человек. Он был локализован на площади 600 кв. м, открытое горение потушено. Причиной пожара стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС. По неподтвержденным данным, пожар мог начаться в автосервисе, соседствовавшем с заправкой.

Пожар на АЗС в Махачкале(2023)|Фото: МЧС

Пожар на АЗС в Махачкале(2023)|Фото: МЧС

Пожар на АЗС в Махачкале(2023)|Фото: МЧС

Теги: азс, поиски, погибшие, взрыв, дагестан, махачкала


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.08.2023 09:42 Мск Спецборт МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации раненых при взрыве на АЗС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети