Трампу предъявлены обвинения по четвертому уголовному делу

Большое жюри в штате Джорджия подало новый иск против экс-президента США Дональда Трампа и группы связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на итоги выборов 2020 года. Это уже четвертое уголовное дело, связанное с бывшим президентом.

Как сообщает РИА Новости, обвинительное заключение в отношении Трампа включает 13 пунктов, включая нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, а также заговор с целью подлога, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, представление ложных документов.

Из обвинительного заключения следует, что Трампу грозит не менее 20 лет лишения свободы.

Ранее суд в Вашингтоне решил не арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия. Прокуратура постановила, что с Трампа следует взять обязательство о явке по вызову и соблюдении законов.

В апреле Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке выдвинул против бывшего президента США уголовные обвинения по 34 пунктам, главный из них – фальсификация документов. Речь идет об эпизоде с выплатой "компенсации" порноактрисе Строми Дэниэлс в 2016 году за ее молчание на счет интимной связи с Трампом.