ЦБ сегодня вне очереди повысит ключевую ставку

15 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

ЦБ сегодня вне очереди повысит ключевую ставку

Банк России во вторник, 15 августа, проведет внеочередное заседание совета директоров по вопросу об уровне ключевой ставки. По плану ближайшее заседание с этой целью должно было состояться 15 сентября.

Аналитики и СМИ предполагают, что ставка будет повышена с текущих 8,5% до 10-12% в качестве ответа на давление, которое оказывается на ЦБ в ожидании действий по стабилизации курса рубля. Накануне на торгах доллар перешагивал отметку в 100 руб. в отсутствии разовых шоковых факторов вроде начала СВО или мобилизации.

ЦБ видит причины волатильности рубля в нарушении внешнеторгового баланса – импорт дорожает и продолжает расти, на закупки за рубежом нужна валюта.

Накануне ЦБ отметил, что инфляция в июле заметно ускорилась. "В связи с ослаблением рубля заметно подорожали зависимые от импорта категории: техника и электроника, автомобили, зарубежный туризм, фрукты. Также значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. Без учета временных факторов и товаров с волатильными ценами инфляционное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция будет повышаться. "Это будет связано с усилением ценового давления и выходом из расчета низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - добавили в Центральном банке.

Между тем, грядущее повышение ставки открыто критикуют уже и российские губернаторы. Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что на фоне падения рубля и роста цен введение обязательного возврата 100% валютной выручки смотрится лучше увеличения размера ставки.

"Первое затрагивает личные интересы нескольких десятков крупных экспортов, второе – интересы миллионов предприятий и десятков миллионов граждан, плюс бьет по росту экономики и строительства. ЦБ поднимет ставку, так как за рост экономики, стройку, цены на товары и благосостояние граждан он не отвечает. Стране нужен Госбанк", – заявил Вадим Шумков.

Теги: цб, ключевая ставка, курс рубля


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.08.2023 00:00 Мск ЦБ РФ приостанавливает начавшиеся покупки валюты в резервы
Ранее 09.08.2023 05:03 Мск Банк России: высокий недельный прирост цен связан с колебанием рубля
Ранее 09.08.2023 02:00 Мск ЦБ РФ допустил увеличение ключевой ставки в сентябре
Ранее 21.07.2023 15:34 Мск Набиуллина не исключает дальнейшего роста ключевой ставки
Ранее 21.07.2023 13:45 Мск Центральный банк России увеличил ключевую ставку до 8,5%
Ранее 19.07.2023 03:03 Мск Эксперты: Центробанк повысит ставку до 8% 21 июля
Ранее 07.07.2023 01:00 Мск Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки
Ранее 09.06.2023 15:24 Мск Вероятность повышения ключевой ставки выросла – Набиуллина
Ранее 09.06.2023 13:58 Мск ЦБ в шестой раз подряд оставил ключевую ставку без изменений – 7,5%
Ранее 28.04.2023 16:16 Мск ЦБ может повысить ключевую ставку уже на ближайшем совете директоров
Ранее 17.03.2023 16:35 Мск ЦБ: Ключевая ставка в 7,5% соответствует ситуации в экономике
Ранее 17.03.2023 13:43 Мск 7,5%: ЦБ четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений
Ранее 20.02.2023 19:30 Мск Банк России не исключил возможность снижения ключевой ставки
Ранее 14.02.2023 04:05 Мск В "Эксперт РА" прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы
Ранее 10.02.2023 16:47 Мск Вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году больше, чем снижения - ЦБ
Ранее 10.02.2023 13:42 Мск ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне в 7,5%
Ранее 08.02.2023 00:01 Мск В правительстве РФ не подтвердили публикации о давлении на ЦБ РФ
Ранее 16.12.2022 14:00 Мск ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%
Ранее 28.10.2022 13:33 Мск Банк России оставил ключевую ставку без изменений - 7,5%
Ранее 24.10.2022 09:27 Мск ЦБ оставит ключевую ставку без изменений - прогноз
Ранее 16.09.2022 15:45 Мск Цикл снижения ключевой ставки заканчивается, - Набиуллина
Ранее 16.09.2022 13:34 Мск Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%
Ранее 12.09.2022 10:38 Мск Аналитики ждут снижения ключевой ставки Центробанка в пятницу до 7,5%
Ранее 22.07.2022 13:36 Мск ЦБ снова снизил ставку на 1,5% - теперь она составляет 8%
Ранее 10.06.2022 13:37 Мск ЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%
Ранее 06.06.2022 09:56 Мск 10 июня ЦБ может снизить ключевую ставку до 10% - прогноз
Ранее 28.05.2022 10:27 Мск Сбербанк снизил ставки по потребкредитам после снижения Центробанком ключевой ставки
Ранее 26.05.2022 10:33 Мск Центробанк снизил ключевую ставку до 11%
Ранее 29.04.2022 16:50 Мск ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку по 3% за раз в ближайшем будущем
Ранее 29.04.2022 15:27 Мск Титов призвал "скорее снизить ключевую ставку до 10%"
Ранее 29.04.2022 13:36 Мск Центральный банк снизил ключевую ставку до 14%
Ранее 22.04.2022 14:05 Мск ЦБ может снизить ключевую ставку до 15% в следующую пятницу – комитет ГД по финансовому рынку
Ранее 20.04.2022 15:10 Мск ЦБ допустил снижение ключевой ставки до 7,5%
Ранее 20.04.2022 08:07 Мск 29 апреля ЦБ может еще снизить ключевую ставку
Ранее 08.04.2022 11:56 Мск Центральный банк России снизил ключевую ставку до 17%
Ранее 28.02.2022 09:56 Мск ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%
Ранее 11.02.2022 13:35 Мск Центробанк России поднял ключевую ставку до 9,5%

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети