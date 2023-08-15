ЦБ сегодня вне очереди повысит ключевую ставку

Банк России во вторник, 15 августа, проведет внеочередное заседание совета директоров по вопросу об уровне ключевой ставки. По плану ближайшее заседание с этой целью должно было состояться 15 сентября.

Аналитики и СМИ предполагают, что ставка будет повышена с текущих 8,5% до 10-12% в качестве ответа на давление, которое оказывается на ЦБ в ожидании действий по стабилизации курса рубля. Накануне на торгах доллар перешагивал отметку в 100 руб. в отсутствии разовых шоковых факторов вроде начала СВО или мобилизации.

ЦБ видит причины волатильности рубля в нарушении внешнеторгового баланса – импорт дорожает и продолжает расти, на закупки за рубежом нужна валюта.

Накануне ЦБ отметил, что инфляция в июле заметно ускорилась. "В связи с ослаблением рубля заметно подорожали зависимые от импорта категории: техника и электроника, автомобили, зарубежный туризм, фрукты. Также значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. Без учета временных факторов и товаров с волатильными ценами инфляционное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция будет повышаться. "Это будет связано с усилением ценового давления и выходом из расчета низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - добавили в Центральном банке.

Между тем, грядущее повышение ставки открыто критикуют уже и российские губернаторы. Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что на фоне падения рубля и роста цен введение обязательного возврата 100% валютной выручки смотрится лучше увеличения размера ставки.

"Первое затрагивает личные интересы нескольких десятков крупных экспортов, второе – интересы миллионов предприятий и десятков миллионов граждан, плюс бьет по росту экономики и строительства. ЦБ поднимет ставку, так как за рост экономики, стройку, цены на товары и благосостояние граждан он не отвечает. Стране нужен Госбанк", – заявил Вадим Шумков.