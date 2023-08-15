Правоохранители рассказал об обстановке в доме, где нашли мумии отца и сына из Екатеринбурга

В СКР и областном ГУ МВД рассказали об обстановке в екатеринбургской квартире, где были найдены мумии отца 1928 г.р. и сына 1964 г.р.

Напомним, накануне в квартире 9-этажного дома по улице Ангарской были найдены два мумифицированных тела. По данным ряда СМИ, отец был неходячим, а у сына были проблемы с самостоятельным обслуживанием себя. Семью якобы никто не навещал - родственники обратились в полицию только после того, как им пришли огромные счета за коммунальные услуги. Предполагается, что к этому времени оба мужчины были мертвы уже несколько лет.

В управлении СКР по Свердловской области организовали проверку и начали с осмотра квартиры. По предварительным данным, признаков того, что смерть могла наступить в результате противоправных действий посторонних лиц, нет. Были опрошены очевидцы, а тела умерших отправлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки следственным комитетом будет принято процессуальное решение.

"По данным полиции, умершими оказались мужчина, 1928 г.р., и его сын, 1964 г.р. при осмотре квартиры было установлено, что порядок расположения вещей в квартире не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри. Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад. Более точные обстоятельства сейчас выясняют сотрудники полиции и следственного комитета", - добавил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.