15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутаты предложили законодательно закрепить реализацию спортивных программ для взрослых

В законодательстве могут закрепить реализацию дополнительных образовательных программ для взрослых в области спорта. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

С 1 января 2023 года программы спортивной подготовки, согласно поправкам в законы о физкультуре и спорте и об образовании, стали дополнительными образовательными программами, они подразделяются на реализуемые для детей и взрослых. Но в законодательстве пока нет такого явления, как дополнительные образовательные программы спортивной подготовки для взрослых.

Поскольку детские тренеры занимаются в сфере спортивного допобразования, то для них установлены те же привилегии, что и остальным учителям, - увеличенный отпуск, надбавки, сокращенный стаж для пенсии и др.

Принятие поправок позволит муниципальным образованиям продолжить реализацию программ спортивной подготовки, в том числе их финансовое сопровождение, считает сенатор Эдуард Исаков.

По данным Минспорта, в 2022 году доля россиян, занимающихся спортом, превысила 50%. Больше всего этот процент в Сахалинской области - 63%. Хуже всего обстоят дела в соседней Еврейской АО - 33%.

Теги: спорт, образование


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