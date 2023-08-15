15 Августа 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер проверил в ДНР социальные объекты, восстановленные челябинскими строителями

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом побывал в Волновахском районе ДНР и проверил объекты, которые восстанавливают южноуральские строители, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В поселке городского типа Донском Алексей Текслер посетил многоквартирный дом, который сильно пострадал после обстрела. Челябинские строители восстановили межкомнатные перегородки и перекрытия, заменили окна, системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

В Волновахе глава региона побывал в Свято-Преображенском храме, который скоро откроется после реконструкции, и многоквартирном доме, построенном на месте двух разрушенных. Также строители восстановили детский сад и стоматологическую поликлинику.

Алексей Текслер в ДНР(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Посетили объекты, которые мы в течение последних полутора лет реконструируем, часть из них уже работает, есть жилье… Фактически за полтора года в городе сделаны дороги благодаря нашим дорожникам. Надо сказать, что мы не только реконструируем объекты, мы их наполняем оборудованием, всем необходимым для того, чтобы социальные объекты полноценно работали", – отметил Алексей Текслер.

Теги: ДНР, Алексей Текслер, строители,


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