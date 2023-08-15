В Перми экс-топ-менеджер оборонного ЗиДа признан банкротом

Бывший исполнительный директор ФГУП "Машиностроительный завод имени Дзержинского" Егор Заворохин признан банкротом, в отношении него введена процедура реструктуризации долгов.

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Информация об этом появилась в карточке иска на портале Арбитражного суда Пермского края.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2019 г. Мотовилихинский суд Перми признал Егора Заворохина виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы, затем это наказание было уменьшено на полгода. Иск о признании Заворохина банкротом поступил в суд весной 2023 года.