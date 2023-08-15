15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Губернатор Голубев объяснил громкие звуки около аэродрома Миллерово

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил громкие звуки, которые были слышны сегодня утром в районе аэродрома Миллерово.

В своем Telegram-канале Голубев пояснил, что в ходе учебной тревоги охрана аэродрома отрабатывала из стрелкового оружия отражение атаки беспилотников с использованием учебной мишени.

31 июля Голубев сообщил о падении беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района, под Таганрогом. В результате была повреждена кровля частного домовладения и автомобиль.

Напомним, 28 июля ВСУ атаковали Таганрог переоборудованной ракетой системы ПВО С-200, она была перехвачена в воздухе, на город упали обломки. Удар пришелся по кафе "Чехов-сад" и Таганрогскому художественному музею. Пострадали более 20 человек. СКР возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Теги: голубев, миллерово, ростовская область


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