15 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

Жителю Екатеринбурга вынесли приговор за поножовщину с покупателем круглосуточного магазина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, попытавшемуся убить покупателя круглосуточного магазина. Подробности инцидента Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Нападение произошло рано утром 11 декабря прошлого года. Осужденный 1968 года рождения, будучи пьяным, зашел в магазин на ул. Репина, где продавцом работала его сожительница. В это же время внутри находился еще один покупатель, с которым у осужденного произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В какой-то момент обвиняемый взял нож, схватил левой рукой потерпевшего за воротник пуховика и нанес не меньше 9 ударов ножом. Раненный мужчина смог дать отпор и покинуть место происшествия, после чего ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевший выжил, но получил повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

Нападавшего нашли. Решением суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: продуктовый, нападение, нож, убийство, приговор


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