Кадыров собирается преобразить Грозный за пять лет

Рамзан Кадыров заявил о намерении в течение пяти лет "значительно преобразить" Грозный.

"В течение 5 лет наша любимая столица значительно преобразится. На стадии реализации находится ряд проектов, которые кардинально изменят облик города, сделают Грозный гораздо краше и комфортнее для проживания", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале по итогам совещания с республиканским правительством.

Кадыров также назвал Чечню "одним из самых инвестиционно привлекательных и наиболее благополучных субъектов страны". Он не озвучил размер инвестиций, привлеченных в экономику республики и города за последние годы.