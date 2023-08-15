15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

ТВ-рекламу в России могут начать сопровождать обратным отсчетом времени

В Госдуму внесен законопроект о защите интересов потребителей телевизионной рекламы, то есть зрителей. Он предлагает при прерывании телепередачи рекламой сопровождать такое прерывание демонстрацией обратного отсчета времени до конца показа рекламы.
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Автор инициативы вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отмечает, что телевидение в жизни россиян является универсальным источником информации и неотъемлемым элементом жизни. По данным Mediascope, доля россиян, которые хотя бы иногда смотрят телевизор, в первом квартале 2023 года составила 98%, что превышает на 15% долю тех, кто точно так же "хотя бы иногда" заходит в интернет.

Но просмотру телепередач часто мешает навязчивая и агрессивная реклама, которая вызывает раздражение и негативное отношение. Люди не знают, сколько она продлится. Происходит противоречие общему принципу равенства сторон: рекламораспространителю они известны, а зрителям - нет.

Теги: реклама, телевидение


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