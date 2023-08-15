В Сургуте ночью из-за возгорания эвакуировали жильцов подъезда жилого дома по ул. Мира

Сегодня, 15 августа в 02:00 часа произошло возгорание в торговом павильоне по проспекту Мира, 16 в городе Сургуте с переходом на балконы расположенного рядом многоквартирного дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Администрации города, из-за плотного задымления в 1-м подъезде было эвакуировано 15 человек. Открытое горение ликвидировано силами пожарной охраны в течение 20 минут, произведено дымоудаление в подъезде, после чего жильцы вернулись обратно в квартиры.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Торговый павильон принадлежит индивидуальному предпринимателю. Предварительно, причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.