В Приморье из-за наводнения вводится режим ЧС регионального уровня

В Приморском крае из-за наводнения вводят режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

"Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться, - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора. - Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения".

Тайфун "Ханун", обрушившийся на Приморье, привел к затоплению более 4,5 тыс. домов, более 2,5 тыс. людей пришлось эвакуировать. Многие населенные пункты отрезаны от сообщения с "большой землей". Эвакуировано более 2,5 тыс. человек, почти 600 из них дети.